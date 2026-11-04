Blade Air Mobility A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Blade Air Mobility A gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Blade Air Mobility A ein EPS von 0.700 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch