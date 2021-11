Blackstone stellt marktreife Form der 3D-gedruckten Batterien vor - Aktie springt an

Am 7. Dezember sollen die ersten vollständig in Deutschland produzierten Lithium-Ionen-Batterien in marktreifer Form vorgestellt werden, wie die Gesellschaft Blackstone Resources am Dienstag mitteilte.

Mit den im 3D-Druck produzierten Batterien werde eine um 20 Prozent erhöhte Energiedichte der Ladungsträger bei gleichzeitig drastischer Reduktion umweltrelevanter Einflüsse erreicht.

Die Batteriezellen werden von der Tochtergesellschaft Blackstone Technology GmbH im Werk in Döbeln in Deutschland gefertigt.

Die Blackstone-Aktie gewinnt an der SIX derzeit 1,48 Prozent auf 2,74 Franken.

