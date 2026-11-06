Blackstone Secured Lending Fund Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Blackstone Secured Lending Fund Registered hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Blackstone Secured Lending Fund Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.570 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 77.12 Prozent zurück. Hier wurden 79.9 Millionen USD gegenüber 349.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch