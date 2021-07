Blackstone Resources wird Produktionskapazität in Sachsen verzehnfachen

Baar (awp) - Blackstone Resources baut ihre Produktionskapazitäten für Batteriezellen in Deutschland massiv aus. Die deutsche Tochtergesellschaft werde die Kapazitäten am Standort Döbeln im Bundesland Sachsen bis 2022 auf 500 Megawattstunden pro Jahr verzehnfachen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

Gleichzeitig erklärte Blackstone, man habe mit der Triathlon Batterien GmbH eine Absichtserklärung unterzeichnet. Vorgesehen sei die Lieferung einer "signifikanten" Menge an Batteriezellen mit einem Potential von mehreren 100 Megawattstunden über die Gesamtlaufzeit.

