BlackRock stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BlackRock stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.64 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35.63 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch