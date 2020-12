BlackRock setzt verstärkt auf Megatrends

Auch wenn es noch längere Zeit dauern dürfte, bis sich das tägliche Leben wieder normalisiert, dürfte das kommende Jahr dank einer massiven Erholung der Wirtschaft besser werden als das von der Corona-Pandemie gekennzeichnete 2020.

Die Verfügbarkeit von Impfstoffen lässt zunehmend Licht am Ende des Tunnels erkennen. Dieser Meinung ist der weltgrösste Vermögensverwalter BlackRock.

Bei der Anlagepolitik will BlackRock durch kurzfristige Marktschwankungen hindurch blicken und auf Megatrends setzen. Nachhaltigkeit sei eine Schlüsselkomponente. BlackRock sehe eine "tektonische Verschiebung hin zu nachhaltigen Anlagen", die sich über Jahrzehnte hinziehe, sagte Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa, an einer Telefonkonferenz anlässlich des "BlackRock Jahresausblick 2021" am Dienstag. Diese Verschiebung werde zur Steigerung der Renditen beitragen.

Drei grosse Trends für 2021

BlackRock macht drei grosse Anlagethemen für 2021 aus. Dazu zählen das "New Nominal", mit dem der Vermögensverwalter auf die tiefen Zinsen verweist. Obwohl im kommenden Jahr die Wirtschaft dank der Impfstoffe stärker wachsen dürfte, bleiben die Realrenditen niedrig. Denn die Zentralbanken verhinderten weiterhin den Anstieg der nominalen Renditen und das bei steigenden Inflationserwartungen.

Die Globalisierung, das zweite Thema, werde neu "verkabelt". Viele Unternehmen wollten wegen der COVID-19-Pandemie ihre Lieferketten und die Produktion neu organisieren und setzten mehr auf Qualität und Beständigkeit statt auf Effizienz. Dies habe höhere Produktionskosten zur Folge, die sich in höheren Preisen niederschlagen dürften.

Die COVID-19-Pandmie beschleunige die geopolitische Transformation, das dritte Thema. Diese führe zu einer stärker bipolaren Weltordnung zwischen den USA und China. Die Pandemie verstärke zudem bereits bestehende strukturelle Trends wie die verstärkte Konzentration auf Nachhaltigkeit, die steigende Ungleichheit innerhalb und zwischen den Nationen oder die wachsende Dominanz des elektronischen Handels auf Kosten des traditionellen Einzelhandels.

Aktien erste Wahl

Vor diesem Hintergrund erhöht BlackRock die risikofreundliche Haltung insgesamt. Bei Aktien werde ein sektoraler Ansatz verfolgt. Übergewichtet würden Technologie- und Gesundheitswerte sowie Aktien der Schwellenländer und US-Small Caps. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang sei u.a. grüne Technologie. BlackRock gibt asiatischen Aktien (ohne Japan) und festverzinslichen Wertpapiere sowie Anlagen, die dem chinesischen Wachstum ausgesetzt seien, den Vorzug. Staatsanleihen würden dagegen untergewichtet.

Doch so positiv sich die Aussichten auch präsentieren, BlackRock-Stratege Lück macht auch Risiken aus. Dazu zählen etwa zu hohe Erwartungen an die neue US-Administration oder unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen der Impfstoffe, die den Börsen zu schaffen machen könnten.

