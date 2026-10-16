BlackRock gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BlackRock hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.29 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BlackRock noch ein Gewinn pro Aktie von 0.230 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BlackRock im vergangenen Quartal 11.35 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BlackRock 9.01 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch