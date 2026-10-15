BlackRock gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BlackRock präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10.57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 8.43 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BlackRock einen Umsatz von 6.54 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch