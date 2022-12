BlackRock-Aktie zum Handelsschluss in Rot: Florida zieht wegen ESG-Kritik Milliardenbetrag von BlackRock ab

Der Vermögensverwalter fokussiere sich auf ESG statt auf hohe Renditen, liess Finanzminister Jimmy Patronis am Donnerstag in einer Mitteilung verlauten. Florida will das Geld bis Anfang 2023 zu anderen Vermögensverwaltern transferieren.

BlackRock steht aufgrund seines ESG-Engagements im Visier republikanischer Politiker. Mehrere republikanisch geführte Bundesstaaten haben bereits öffentlichkeitswirksam hohe Millionenbeträge von US-Vermögensverwalter abgezogen, darunter Louisiana und Missouri.

Man sei über den Trend beunruhigt, erklärte BlackRock gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Solche Initiativen würden den Zugang zu qualitativ hochwertigen Investitionen opfern und Renditen gefährden, was letztlich den Bürgern Floridas schade. "Treuhänder sollten immer Perfomance über Politik stellen."

Die BlackRock-Aktie beendete den Freitagshandel an der NYSE 1,27 Prozent tiefer bei 712,98 US-Dollar.

