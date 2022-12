BlackRock-Aktie vorbörslich tiefer: Aktivistischer Investor Bluebell verlangt Absetzung von BlackRock-CEO Larry Fink

Der britische Investor wirft dem Chef des grössten Vermögensverwalters der Welt Inkonsequenz in seiner ESG-Strategie vor.

Fink habe Kunden verprellt und unerwünschte negative Publicity auf sich gezogen, heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief, den Bluebell im November an den BlackRock-CEO versendet hat. Insgesamt gehen dem kleinen aktivistischen Investor die ESG-Ziele des weltweit grössten Vermögensverwalters nicht weit genug.

Ganz anders ist die seit Monaten andauernde Kritik aus republikanisch geführten US-Bundesstaaten. Diese werfen BlackRock vor, Nachhaltigkeit vor Profitabilität zu setzen. Der Konzern weist diese Vorwürfe zurück.

Bluebell ist bekannt für seine Kampagnen gegen Grosskonzerne. Im Sommer hatte der aktivistische Investor öffentlichkeitswirksam den Schweizer Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ins Visier genommen.

Die BlackRock-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 707,76 US-Dollar.

London (awp)