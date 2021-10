BlackRock-Aktie mit kräftigen Aufschlägen: Gewinnerwartungen übertroffen

Das verwaltete Vermögen sei auf 9,46 Billionen Dollar gestiegen von 7,81 Billionen in der Vorjahresperiode, teilte BlackRock mit. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich in dem am 30. September beendeten Quartal auf 1,69 Milliarden Dollar von 1,42 Milliarden im Vorjahr. Von Refinitiv befragte Analysten sind von einem Gewinn in Höhe von etwa 1,44 Milliarden Dollar ausgegangen. Die an der NYSE notierte BlackRock-Aktie klettert am Mittwoch zeitweise um 3,95 Prozent auf 869,19 Dollar.

Bangalore (awp/sda/reu)