BlackRock-Aktie: Louisiana will wegen ESG-Investitionsstrategie Millionen Dollar aus BlackRock-Fonds abziehen

Finanzminister John Schroder begründete am Mittwoch den Entschluss mit der ESG-Investitionsstrategie des Vermögensverwalters.

"Ihre Politik gegen fossile Treibstoffe würde Louisianas Wirtschaft zerstören", schrieb Schroder in einem Brief an BlackRock-CEO Larry Fink. "Einfach ausgedrückt: Wir können nicht an der Verkrüppelung unserer eigenen Wirtschaft beteiligt sein." Der US-Bundesstaat hat bereits 560 Millionen Dollar abgezogen.

Louisiana ist nicht der erste republikanisch geführte US-Bundesstaat, der den Vermögensverwalter ins Visier nimmt. Der texanische Finanzkontrolleur Glenn Hegar will ebenfalls Geld von Finanzinstituten abziehen, deren Anlagepolitik er als schädlich für Öl- und Gasunternehmen ansieht.

Umweltschützer kritisieren den Konzern ebenfalls. Sie werfen ihm vom, zu wenig zur Bekämpfung des Klimawandels zu tun.

BlackRock ist Mitglied der Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Der Vermögensverwalter hat sich damit verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2050 netto auf null zu senken.

bol/kw

Zürich (awp)