BlackLine verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BlackLine präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.27 USD gegenüber 0.130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BlackLine einen Umsatz von 172.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch