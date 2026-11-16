Blackboxstocks öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Blackboxstocks lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.44 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41.43 Prozent auf 0.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch