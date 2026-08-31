Blackbird Critical Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Blackbird Critical Metals stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.170 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -1.740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch