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24.09.2026 23:54:27

BlackBerry Q2 Profit Rises, Raises Full-Year Outlook

BlackBerry
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(RTTNews) - BlackBerry Limited (BB) Thursday reported second-quarter net income of $33.9 million or $0.05 per share, compared with $13.3 million or $0.02 per share a year earlier.

Adjusted net income increased 79% year-over-year to $43.2 million or $0.07 from $24.2 million or $0.04 per share last year.

Revenue for the quarter increased 26% year-over-year to $163.3 million from $129.6 million last year.

QNX revenue increased 27% to $80.3 million, with adjusted EBITDA rising 41% to $29.0 million. QNX also secured its first Alloy Kore design win, described by BlackBerry as the largest in its history, adding more than $100 million to its royalty backlog.

Secure Communications revenue increased 2% to $60.9 million, while Licensing revenue was $22.1 million.

BlackBerry raised its fiscal 2027 revenue outlook to $616 million-$636 million from its previous guidance of $594 - $621 million, with adjusted earnings per share projected to be $0.19-$0.22, up from $0.16-$0.20.

For the third quarter, the company expects revenues of $143 to $154 million and adjusted earnings per share of $0.04 - $0.05.

"Our strong second quarter performance provides further evidence that BlackBerry's profitable growth model is working, with revenue, profitability, and cash flow generation all exceeding our expectations," said John J. Giamatteo, CEO, BlackBerry.

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