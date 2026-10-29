Blackbaud zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blackbaud präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.980 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 292.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Blackbaud 281.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch