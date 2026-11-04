Black Stone Minerals LP Partnership Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Black Stone Minerals LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.400 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 129.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Black Stone Minerals LP Partnership Units einen Umsatz von 105.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch