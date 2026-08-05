Black Stone Minerals LP Partnership Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Black Stone Minerals LP Partnership Units veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Black Stone Minerals LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 122.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42.47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch