Black Stone Minerals LP Partnership Units Aktie 27630313 / US09225M1018
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04.08.2026 04:16:22
Black Stone Minerals, L.P. Q2 Profit Retreats
(RTTNews) - Black Stone Minerals, L.P. (BSDM.OB) released earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $98.99 million, or $0.47 per share. This compares with $112.66 million, or $0.53 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.6% to $148.97 million from $159.49 million last year.
Black Stone Minerals, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $98.99 Mln. vs. $112.66 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.53 last year. -Revenue: $148.97 Mln vs. $159.49 Mln last year.
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