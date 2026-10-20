|
20.10.2026 06:37:00
Black Spade Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Black Spade Acquisition A hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1.15 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 639.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.