Black Spade Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Black Spade Acquisition A hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.15 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 639.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch