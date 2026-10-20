Black Spade Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Black Spade Acquisition A hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.330 USD je Aktie erzielt worden.

Black Spade Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.15 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 639.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch