Black Rose Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Black Rose Industries stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Black Rose Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 876.8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 839.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch