Black Rock Coffee Bar A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Black Rock Coffee Bar A lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.05 USD gegenüber -0.050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 66.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch