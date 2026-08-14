Black Rock Coffee Bar A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Black Rock Coffee Bar A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Black Rock Coffee Bar A mit einem Umsatz von insgesamt 50.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch