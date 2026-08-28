Black Peony (Group): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Black Peony (Group) hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 868.1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 969.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch