Black Peony (Group): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Black Peony (Group) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.39 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Black Peony (Group) ein Ergebnis je Aktie von 0.010 CNY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 732.9 Millionen CNY, gegenüber 858.8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14.66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch