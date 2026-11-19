Black Pearl Spolka Akcyjna Bearer äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 90.48 Prozent auf 0.2 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch