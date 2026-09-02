Black Mammoth Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Black Mammoth Metals hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Black Mammoth Metals ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch