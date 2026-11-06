Black Hills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Black Hills hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.34 Prozent auf 466.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch