Black Hills legte Quartalsergebnis vor

Black Hills äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 452.8 Millionen USD gegenüber 439.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch