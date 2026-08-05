Black Hills Corp Reveals Rise In Q2 Income

(RTTNews) - Black Hills Corp (BKH) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $38.2 million, or $0.50 per share. This compares with $27.5 million, or $0.38 per share, last year.

Excluding items, Black Hills Corp reported adjusted earnings of $41.5 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.1% to $452.8 million from $439.0 million last year.

Black Hills Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $38.2 Mln. vs. $27.5 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.38 last year. -Revenue: $452.8 Mln vs. $439.0 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.45