Black Hills Aktie 912994 / US0921131092
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05.08.2026 23:21:43
Black Hills Corp Reveals Rise In Q2 Income
(RTTNews) - Black Hills Corp (BKH) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $38.2 million, or $0.50 per share. This compares with $27.5 million, or $0.38 per share, last year.
Excluding items, Black Hills Corp reported adjusted earnings of $41.5 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $452.8 million from $439.0 million last year.
Black Hills Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.2 Mln. vs. $27.5 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.38 last year. -Revenue: $452.8 Mln vs. $439.0 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.45
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