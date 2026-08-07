Black Diamond Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Black Diamond Therapeutics gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch