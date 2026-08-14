Black Box stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Black Box lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.80 INR je Aktie in den Büchern standen.

Black Box hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.19 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch