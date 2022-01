BKW vermarktet Strom für MaxSolar in Deutschland - BKW-Aktie dennoch tiefer

Dazu wurde mit der deutschen Ingenieursdienstleisterin MaxSolar ein Vertrag über eine Laufzeit von fünf Jahren geschlossen.

In Reckertshausen stehe der Bau eines Photovoltaikparks mit integrierten Batteriespeichern kurz vor dem Abschluss, teilte die BKW am Freitag mit. Auf insgesamt rund 12,8 Hektar entstünden zwei Anlagen mit einer Gesamtleistung von 10,3 Megawatt. Die BKW übernimmt die Vermarktung des in den PV-Anlagen erzeugten und zum Teil in den Batteriespeichern zwischengespeicherten Stroms.

Die Solartromspeicher würden sicherstellen, dass die Anlagen auch bei niedriger Nachfrage (zum Beispiel an Wochenenden) durchgehend produzieren können. Mit dem produzierten Strom können den Angaben zufolge rund 2'630 Haushalte versorgt werden.

BKW-Aktien verlieren im Schweizer Handel zeitweise 3,29 auf 111,60 Franken.

