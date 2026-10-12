BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer

BKW übernimmt den Windpark Öhringen-Karlsfurt in Baden-Württemberg vom Projektentwickler ABO Energy. Die Stromproduzentin erhöht damit ihre Onshore-Windleistung in Deutschland um 33,6 Megawatt auf rund 217 Megawatt, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab.

Der Windpark umfasst sieben Anlagen mit je 4,8 Megawatt. Er soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen und jährlich mehr als 80 Gigawattstunden erneuerbaren Strom produzieren. Der Stromabsatz ist langfristig über das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz abgesichert.

BKW hatte den Kaufvertrag Anfang Oktober 2026 unterzeichnet. Die Bauarbeiten laufen seit dem zweiten Quartal 2025. Mit der Akquisition baut der Energieversorger sein Windportfolio in Deutschland geografisch breiter aus.

Die BKW-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,17 Prozent auf 117,30 CHF.

Bern (awp)