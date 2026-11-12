BKW übernimmt eines der grössten Architekturbüros Deutschlands

Bern (awp) - Der Berner Energie- und Infrastrukturkonzern BKW baut sein Architekturgeschäft in Deutschland mit einer Übernahme aus. Mit Gerber Architekten wird eines der grössten Architekturbüros Deutschlands Teil des Netzwerks von BKW Engineering, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Mit der Übernahme will BKW ihre Position im deutschen Hochbau stärken, das Angebot an Planungsdienstleistungen ausbauen und ihre Präsenz in strategisch wichtigen regionalen Märkten festigen.

Gerber Architekten wurde 1966 gegründet und beschäftigt rund 280 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in den Bereichen Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur und Innenraumgestaltung tätig. Es verfügt über Standorte in Dortmund, Hamburg, Berlin, Münster und Düsseldorf sowie über Niederlassungen im Ausland.

Das Netzwerk von BKW Engineering umfasst laut Mitteilung mehr als 4400 Mitarbeitende in über 40 Unternehmen an rund 170 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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