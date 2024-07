BKW-Tochter SEG beteiligt sich an Windpark-Projekt - Aktie etwas leichter

Es geht um ein bikantonales Projekt im Berner Jura und im Kanton Neuenburg.

Die Société des Forces Electriques de La Goule (SEG) von der BKW schliesst sich den beiden Unternehmen Groupe E Greenwatt und Eoliennes La Joux-du-Plâne-L'Echelette an, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag. Gemeinsam wollen sie den Windpark Quatre Bornes entwickeln.

Die geplanten neun Windräder mit einer Jahresproduktion von knapp 63 Millionen Kilowattstunden sollen rund 80 Prozent des Stroms abdecken, der von den beiden Gemeinden Val-de-Ruz und Sonvilier - Haushalte und Unternehmen - verbraucht wird. Die SEG werde sich mit 10 Prozent in das Kapital der zukünftigen Betreibergesellschaft einbringen.

Durch diese Partnerschaft werde die Expertise der verschiedenen Akteure kombiniert und SEG könne ihre Energiequellen diversifizieren, heisst es.

Die SEG versorgt den Angaben zufolge eine Bevölkerung von 20'000 Einwohnern. 90 Prozent des Stroms stammt aus erneuerbaren Quellen, einschliesslich Wasser-, Wind- und Solarenergie.

Auf Neuenburger Seite wurde das Projekt von allen kantonalen Instanzen bewilligt. Bewohner der bernjurassischen Gemeinde Sonvilier haben sich jedoch gegen den geplanten Windpark gewehrt. Am 22. September 2024 gibt es eine neue Abstimmung. Die jetzt geplanten sechs Windräder auf Berner Seite sind ein Kompromiss. Drei Anlagen sind in Val-de-Ruz vorgesehen.

An der SIX geben BKW-Aktien am frühen Nachmittag leicht um 0,13 Prozent nach auf 154,00 Schweizer Franken.

ys/uh

Zürich (awp)