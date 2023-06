BKW kauft drei schwedische Windparks

Zürich (awp) - Der Energiekonzern BKW hat drei Windparks in Schweden erworben. Die insgesamt 19 Turbinen mit einer installierten Leistung von 125 Megawatt sollen im vierten Quartal dieses Jahres in Betrieb gehen.

Verkäufer der drei Windparks ist die schwedische Eolus Vind AB, wie die BKW am Montagabend mitteilte. Die Anlagen im Süden Schwedens dürften demnach jährlich rund 330 Gigawattstunden erneuerbaren Strom produzieren.

Mit der Akquisition steige die installierte Kapazität der BKW an Stromproduktion mit Wind und Solar auf rund 980 Megawatt. Damit komme man dem Ziel von 1000 Megawatt bis spätestens 2026 bereits frühzeitig sehr nahe.

In den nächsten Jahren will die BKW auch in der Schweiz stark in erneuerbare Energien investieren. Weit fortgeschrittene Wasser-, Wind- und Solarkraftprojekte würden aber noch in aufwändigen Bewilligungs- und Rekursverfahren feststecken.

