BKW ernennt neuen Leiter für Infrastruktur-Dienstleistungsgeschäft

Zürich (awp) - Beim Energiekonzern BKW kommt es zu einem Wechsel im Management. Per 1. Mai tritt Sven Behrend die Nachfolge von Werner Sturm an als Leiter "Infra Services" an - wie das Unternehmen sein Infrastruktur-Dienstleistungsgeschäft nennt.

Sturm habe nach dem erfolgreichen Aufbau dieses Geschäftsfeldes entschieden, sich aus operativen Tätigkeiten zurückzuziehen, teilte die Berner Gesellschaft am Montagabend mit. Er stehe der BKW aber noch bis Ende August in beratender Funktion weiter zur Verfügung.

Behrend war den Angaben zufolge seit Oktober 2019 Mitglied der Geschäftsleitung von BKW Infra Services, seit Anfang 2021 als CEO der BKW Infra Services Europa SE. Zuvor hatte der Diplom-Ingenieur Leitungsfunktionen in verschiedenen international tätigen Unternehmen des Energie- und Infrastruktursektors, unter anderem bei ABB.

BKW Infra Services ist in der Schweiz und Deutschland aktiv und hat rund 1'500 Mitarbeitende.

