BKW ernennt Martin Fecke zum Chef des Engineering-Geschäfts

Bern (awp) - Der Berner Stromkonzern BKW installiert Martin Fecke an der Spitze des Engineering-Geschäfts. Fecke werde per 1. Oktober 2022 die Leitung von BKW Engineering übernehmen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Der neue Chef der BKW-Tochter ist Geschäftsführer der deutschen Firma "Assmann beraten + planen" und verantwortet heute die Führung des BKW Engineering-Geschäfts in Deutschland. Er löst Michael Schüepp ab, der das Unternehmen verlässt. In seiner neuen Rolle werde Fecke werde auch in der BKW-Geschäftsleitung Einsitz nehmen, hiess es weiter.

BKW Engineering gehört zum Dienstleistungsbereich der BKW, der 2021 über 1,5 Milliarden Franken Umsatz und fast 100 Millionen Franken EBIT erwirtschaftet hat.

