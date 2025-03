BKW-Aktie wegen Ausblick zweistellig im Minus

Zürich (awp) - Die Aktien des Berner Energiekonzerns BKW brechen am Dienstag nach Vorlage der Bilanzzahlen zweistellig ein. Die BKW hat mit den Ergebnissen zwar besser als von Analysten erwartet abgeschnitten und hebt die Dividende an. Die Prognosen für das laufende Jahr sorgen an der Börse jedoch für lange Gesichter.

An der Börse verlieren die BKW-Titel gegen 09.40 Uhr in einem leicht nachgebenden Gesamtmarkt 10,3 Prozent auf 145,30 Franken. Damit fallen die Titel im laufenden Jahr ins Minus.

Die BKW habe für 2024 zwar ein gutes Kennzahlenset vorgelegt, doch die für 2025 ausgegebene EBIT-Prognose verfehle die Markterwartung, fasst Andreas von Arx von Baader Helvea die Zahlenvorlage des Energiekonzerns zusammen. Das dürfte bei einigen Analysehäusern eine Senkung der Gewinnschätzung zur Folge haben, auch wenn die BKW dafür bekannt sei, eher vorsichtige Prognosen abzugeben.

Die BKW hat für 2025 einen EBIT in Höhe von 650 bis 750 Millionen Franken in Aussicht gestellt, in Marktreisen wurde derweil ein solcher von über 800 Millionen erwartet. Der vorsichtige Ausblick werfe unter anderem die Frage auf, ob die BKW im laufenden Jahr tatsächlich von höheren Strompreisen profitieren könne, so der Baader Helvea-Analyst weiter. Die BKW-Aktie bleibe aber langfristig gesehen ein solides Investment.

Aber auch ZKB-Analyst Yannik Ryf zeigt sich vom vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr überrascht. Der wesentliche Grund hierfür sei, dass die BKW für 2025 mit einer Normalisierung der Bewirtschaftungs- und Handelsergebnisse rechne sowie mit einer geringeren Produktion aus Wasserkraft.

Insgesamt habe die BKW für 2024 jedoch ein positives Ergebnis vorgelegt, das auf Stufe EBIT leicht und auf Stufe Reingewinn deutlich über dem Konsens liege, so die ZKB weiter. Insbesondere im Stromgeschäft habe die Gruppe mit leicht höher abgesicherten Strompreisen, einer Mehrproduktion in der Wasserkraft, einer positiven Performance des KKL-Fonds sowie einem guten Handelsgeschäft überzeugt.

