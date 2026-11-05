BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab

Rundsteuerung schaltet Geräte automatisch

Der Berner Energiekonzern BKW hat die Ausserbetriebnahme seiner Rundsteuerung per Ende 2029 beschlossen. Die 50 Jahre alte Technik hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Die Steuerung diente in den vergangenen Jahrzehnten dazu, Geräte wie Warmwasserboiler, Elektroheizungen und die öffentliche Strassenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten. Aktuell beziehen über 100'000 Kundinnen und Kunden das Signal, wie die BKW am Donnerstag in einer Meldung schrieb.

Hohe Kosten für eine Modernisierung

Für einen Weiterbetrieb über das Jahr 2029 hinaus wären hohe Investitionen in die Modernisierung notwendig gewesen, da Ersatzteile zunehmend schwer erhältlich seien. Zudem passe das alte System nicht mehr in die heutige Energielandschaft.

Immer mehr Haushalte würden ihren Strom mit Photovoltaikanlagen selbst produzieren oder eigene Speicher nutzen, hiess es in der Mitteilung weiter. Dadurch lasse sich der Verbrauch wesentlich individueller und flexibler abstimmen.

Betroffene Kunden haben noch drei Jahre Zeit

Für die betroffene Kundschaft besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, da für die Umstellung noch drei Jahre Zeit bleiben. Die jeweiligen Anlagen müssen jedoch bis zur Abschaltung mit Hilfe einer Fachperson getrennt werden.

Die BKW wird die entsprechenden Haushalte und Gemeinden in den nächsten Tagen und Wochen persönlich über das Vorgehen informieren.

Die BKW-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,80 Prozent auf 125,30 CHF.

Bern (awp/sda)