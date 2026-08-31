BKW Aktie News: Anleger schicken BKW am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 124,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'264 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 124,20 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 124,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'149 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 32,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 0,32 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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