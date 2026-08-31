BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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31.08.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag schwächer
Die Aktie von BKW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 125,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die BKW-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 125,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. In der Spitze fiel die BKW-Aktie bis auf 124,10 CHF. Mit einem Wert von 124,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 20'602 BKW-Aktien gehandelt.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 0,72 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,98 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 07.09.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,79 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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