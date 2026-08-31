BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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31.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Montagmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BKW. Zuletzt fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 124,80 CHF ab.
Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 124,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,10 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 124,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'952 BKW-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 183,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). 47,04 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 124,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,98 CHF aus.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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