BKW Aktie News: BKW am Vormittag im Minus

Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 123,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten realisiert. Die BKW-Aktie sank bis auf 123,10 CHF. Bei 124,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'138 BKW-Aktien.

Am 03.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 7,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 CHF.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte BKW Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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