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30.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag im Minus
Die Aktie von BKW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BKW-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 123,30 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 123,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten realisiert. Die BKW-Aktie sank bis auf 123,10 CHF. Bei 124,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'138 BKW-Aktien.
Am 03.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 7,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,88 CHF.
Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte BKW Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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