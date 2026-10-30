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30.10.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BKW. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 123,30 CHF.
Das Papier von BKW gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 123,30 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'831 Punkten realisiert. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,40 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'509 BKW-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 181,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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