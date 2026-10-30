BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag schwächer

Das Papier von BKW gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 123,30 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'831 Punkten realisiert. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,40 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'509 BKW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 181,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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