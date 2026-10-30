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30.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BKW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 123,10 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 123,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'855 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 122,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,50 CHF. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 7'978 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 181,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 47,52 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 6,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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