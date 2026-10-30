BKW Aktie News: BKW am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 123,10 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'855 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 122,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,50 CHF. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 7'978 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 181,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 47,52 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 6,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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