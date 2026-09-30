BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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30.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 118,70 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 118,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 119,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 5'489 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 54,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 117,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 1,10 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.
Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,98 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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